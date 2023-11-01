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Замглавы ФК «Краснодар» Хакунов: у экс-футболиста Бугаева проблемы с алкоголем

Замглавы ФК «Краснодар» Хакунов: у экс-футболиста Бугаева проблемы с алкоголем

Бывший футболист Алексей Бугаев имел пристрастие к алкоголю, но не увлекался наркотиками. Заместитель генерального директора ФК «Краснодар» Нурбий Хакунов рассказал «360», что запомнил спортсмена хорошим человеком.

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