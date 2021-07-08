Хасьель Риверо попал в сферу интересов «Панатинаикоса»

«Панатинаикос» проявляет интерес к центровому «Сан-Пабло Бургос» Хасьелю Риверо (27 лет, 206 см). Греческий клуб пока не делал предложение игроку, но стороны находятся в контакте.
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