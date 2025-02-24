Открытая бета Mecha BREAK привлекла 317 000 игроков в первый день Свежий многопользо...

Открытая бета Mecha BREAK привлекла 317 000 игроков в первый деньСвежий многопользовательский шутер Mecha BREAK стартовал с рекордными показателями – уже в первый день открытой беты в игре побывали более 317 000 одновременных игроков.
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