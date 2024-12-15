Славянская докт...
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Славянская доктрина

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  • Людмила Боченкова
    поляки с 2014года  воюют на Украине с погибло их там уже предостаточно! французы  только недавно на мясо прибыли !!!Шляхтич мусью не ...
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Шляхтич мусью не товарищ

Шляхтич мусью не товарищ

Шляхтич мусью не товарищ Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик. Но, его там может не оказаться.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Бои в Курахово, продвижение под Красноармейском. Ситуация на фронтах СВО к 15 декабря ВС РФ водрузили флаг на здании городской администрации в Курахово Российская армия продолжает проведение специальной военной операции на Украине. По состоянию на 15 декабря ситуация на линии боевого соприкосновения сложилась следующая: Кураховское направление Российская армия продолжает закрепляться в восточной части Успеновки и усиливает давление на позиции ВСУ в районе реки Сухие Ялы. ВС РФ постепенно продвигаются к линии Романовка — Константинопольское. В самом Курахово подразделения 5-ой ОМСБр установкой минных заграждений сорвали контратаку ВСУ в районе гаражного кооператива. В центре города российские штурмовики водрузили флаг на здании городской администрации. У школы № 2 и в западной части проспекта Соборный пока продолжаются бои. Одним из немногих серьезных узлов обороны у ВСУ в городе остается промзона и Кураховская ТЭС на западной окраине Курахово. Красноармейское направление На данном участке фронта продолжаются ожесточённые бои. Российские подразделения приблизились к агломерации Красноармейка и Мирнограда. ВС РФ наступают в районе Новогродовки вдоль лесополос. Под Шевченко отмечены российские штурмовые группы, особенно в районе местной школы. Курское направление ВСУ наращивают усилия по удержанию позиций на данном участке фронта. Противник активно формирует ударные соединения и бросает в бой западную бронетехнику. Купянское направление ВС РФ пытаются расширить плацдарм на правом берегу р. Оскол. В Часов Яре продолжаются бои у огнеупорного завода. Торецк Российские подразделения продолжают продвигаться вглубь города. В южной части территории шахты «Центральная» ВС РФ заняли позиции в районе башенного копра. Немного севернее российские штурмовики удерживают позиции в подвальных помещениях и гаражных кооперативах вдоль улиц Рыночная и Фабричная. В районе перекрёстка улицы Коксовая и переулка Житомирский российские войска продвинулись на глубину до 900 метров. Ожесточенные бои возле Центрального рынка продолжаются.
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19 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
поляки с 2014года  воюют на Украине с погибло их там уже предостаточно! французы  только недавно на мясо прибыли !!!
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18 час.

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