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День самоуправления.

День самоуправления.

04.10.20244 октября, в преддверии Дня учителя, в Горбацевичской средней школе прошел день самоуправления, где учащиеся и педагоги поменялись местами: ребята из старших классов стали у доски и объясняли правила правописания и формулы, а учителя вновь сели за школьные парты и вспомнили свою детские годы.

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