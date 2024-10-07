04.10.20244 октября, в преддверии Дня учителя, в Горбацевичской средней школе прошел день самоуправления, где учащиеся и педагоги поменялись местами: ребята из старших классов стали у доски и объясняли правила правописания и формулы, а учителя вновь сели за школьные парты и вспомнили свою детские годы.