04.10.20244 октября, в преддверии Дня учителя, в Горбацевичской средней школе прошел день самоуправления, где учащиеся и педагоги поменялись местами: ребята из старших классов стали у доски и объясняли правила правописания и формулы, а учителя вновь сели за школьные парты и вспомнили свою детские годы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии