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Вот история

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Винтовой компрессор: как устроен, где применяется и почему без него не обойтись

Винтовой компрессор: как устроен, где применяется и почему без него не обойтись

Когда речь заходит о стабильной подаче сжатого воздуха, большинство людей представляют себе что-то громоздкое, шумное и не слишком удобное в эксплуатации.

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