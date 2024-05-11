Жители Нового Уренгоя пожаловались на затопленные из-за таяния снега улицы

Жители Нового Уренгоя пожаловались на затопленные улицы, пройти по которым пешеходам невозможно. Горожане написали в соцсетях, что не знают, как в начале рабочей недели дети смогут добраться до детсадов и школ.
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