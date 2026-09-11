Екатеринбург принимает Международный фестиваль молодёжи

В Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль молодёжи. В этом году он объединит 10 тысяч участников из почти 200 стран мира.
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