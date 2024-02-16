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Добрый Мир

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"Я не выдумываю". Карлсона шокировало увиденное в московском супермаркете

"Я не выдумываю". Карлсона шокировало увиденное в московском супермаркете

Американский журналист Такер Карлсон в Москве© РИА Новости / Илья Питалев  Вчера 25K прочитали Американского журналиста Такера Карлсона, который недавно взял в Москве интервью у президента России Владимира Путина, поразили богатый ассортимент и доступные цены в российских супермаркетах, где он снял видеоролик.

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