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Регионы России

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Артета раскритиковал назначение спорного пенальти в матче Арсенал — Сандерленд

Артета раскритиковал назначение спорного пенальти в матче Арсенал — Сандерленд

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил недовольство решением судьи назначить пенальти в гостевом матче против «Сандерленда» (2:0) в 4-м туре английской Премьер-лиги.

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