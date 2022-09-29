Оперативная обстановка в зоне спецоперации: Мнение американского Института изучения войны

Оперативная обстановка в зоне спецоперации: Мнение американского Института изучения войны

Американский институт изучения войны (ISW) регулярно публикует аналитические записки о ключевых событиях в области обороны и международной политики.

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