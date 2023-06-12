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Помощник Медведева Осипов: зампреда Совбеза РФ считает, что Киев - наша прямая цель, это русский город, и он вернется домой

Помощник Медведева Осипов: зампреда Совбеза РФ считает, что Киев - наша прямая цель, это русский город, и он вернется домой

Помощник заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов заявил, что политик считает Киев российским городом.

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