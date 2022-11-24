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Муж изменил Тарасовой с подругой, Аверин — холост, Болтнева одна с тройней. Звезды «Глухаря» через 14 лет

Муж изменил Тарасовой с подругой, Аверин — холост, Болтнева одна с тройней. Звезды «Глухаря» через 14 лет

Фильм оказался одним из самых рейтинговых в стране: его смотрели 35 % российских телезрителей. В 2011-м сериал получил «ТЭФИ», что было бы невозможно без столь яркого актерского состава.

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