Стало известно о российском бизнесе семьи певицы Джамалы

Стало известно о российском бизнесе семьи украинской певицы Джамалы, объявленной МВД в розыск. Сообщается, что родители исполнительницы владеют собственном бизнесом в Крыму, где и проживают: мать и отец артистки управляют отелем в Алуште.
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