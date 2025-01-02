Отбой угрозы БПЛА в Таганроге объявили рано утром 2 января 2025

В утру 2 января 2025 год жители Таганрога города смогли вздохнуть с облегчением.Глава города Светлана Камбулова объявила об отмене угрозы атак беспилотников, которые были зафиксированы в вечерние часы 1 января.
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