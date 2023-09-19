Фото: news.ru 23 августа с участием казахстанских экспертов состоялась очередная онлайн-дискуссия на тему «Постколониальность в Казахстане: поиски нашей идентичности».
«Деколонизаторские мифы» для Казахстана: по украинской дорожке
Комментарии
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Владимир Назанский
Миша, Скобеле никакого отношения к казахским степям не имеет, он воевал (и завоевал) с Кокандским ханством, как раз враждебным казахам, а потом еще пововевал с Бухарой
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1 час.
ИП
Игорь Петров
Это г.. о на потом...
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1 час.
Aleksandr Lavrov
с 404 разберемся , потом и вас аннулируем .
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20 мин.
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