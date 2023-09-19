БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Алексеенко
    Вы правы,все зависит от власти,долгое сидение у власти идет один регресс,народу это надо знать и власти то же ,потому..."У НАС ЖИТЕЛИ ВЫР...
  • Валентина Э
    Ой, не надо! Доставка еды? Еще нам ихней заразы не хватало!!! А может он прежде чем Вам принести, туда плюнул! Ну про...РУССКИЕ КАЮТСЯ И ...
  • Aleksandr Lavrov
    с 404 разберемся , потом и вас аннулируем .«Деколонизаторски...

«Деколонизаторские мифы» для Казахстана: по украинской дорожке

«Деколонизаторские мифы» для Казахстана: по украинской дорожке

Фото: news.ru 23 августа с участием казахстанских экспертов состоялась очередная онлайн-дискуссия на тему «Постколониальность в Казахстане: поиски нашей идентичности».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Назанский
Миша, Скобеле никакого отношения к казахским степям не имеет, он воевал (и завоевал) с Кокандским ханством, как раз враждебным казахам,  а потом еще пововевал с Бухарой
Ответить
1 час.
ИП
Игорь Петров
Это г.. о на потом...
Ответить
1 час.
Aleksandr Lavrov
с 404 разберемся , потом и вас аннулируем .
Ответить
20 мин.

Картина дня

наверх