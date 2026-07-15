Бизнес попросил Мишустина доработать порядок проверки карточек на маркетплейсах

Русская ассоциация участников фешен-индустрии и Ассоциация текстильщиков России обратились к Михаилу Мишустину с предложением доработать постановление о проверке карточек товаров на маркетплейсах, следует из писем, с которыми ознакомился Forbes.
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