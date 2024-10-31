Торговлю алкоголем жёстко ограничат. Пока не по всей России: Тут же вмешались "алкоагенты"

Sergiy Che Учитывая, что весь интернет забит предложениями продажи перегонных аппаратов за недорого и всех ингредиентов для приготовления исходника для процесса в оном, это можно так же считать законом который протаскивают лоббисты самогонщиков, ну или лоббисты рюмочных-разливочных-баров и т.п.)))

Генрих Глупость величайшая. Вся фигня у нас исторически начиналась с запрета на спиртное... кому-то понадобилось сознательно всколыхнуть недовольство населения, которого у нас все же большинство пьющего. Кстати, на Кубани ограничивали до недавнего времени продажу...только с 11.00. Прокуратура опротестовала и местный закон был отменен по причине противоречия федеральному законодательству. Так должно происходить на остальных территориях...до принятия соответствующего решения на государственном уровне.