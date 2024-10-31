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Торговлю алкоголем жёстко ограничат. Пока не по всей России: Тут же вмешались "алкоагенты"

Торговлю алкоголем жёстко ограничат. Пока не по всей России: Тут же вмешались "алкоагенты"

Elena Mayorova/Globallookpress Торговлю алкоголем жёстко ограничат. Но пока не по всей России.

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Комментарии
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Sergiy Che
Учитывая, что весь интернет забит предложениями продажи перегонных аппаратов за недорого и всех ингредиентов для приготовления исходника для процесса в оном, это можно так же считать законом который протаскивают лоббисты самогонщиков, ну или лоббисты рюмочных-разливочных-баров и т.п.)))
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7 час.
Генрих
Глупость величайшая. Вся фигня у нас исторически начиналась с запрета на спиртное... кому-то понадобилось сознательно всколыхнуть недовольство населения, которого у нас все же большинство пьющего. Кстати, на Кубани ограничивали до недавнего времени продажу...только с 11.00. Прокуратура опротестовала и местный закон был отменен по причине противоречия федеральному законодательству. Так должно происходить на остальных территориях...до принятия  соответствующего решения на государственном уровне.
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6 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Дебилы бля. Заняться не чем отправить всех этих крикунов га сво. Забыли заеон меченного чем все закончилось
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6 час.

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