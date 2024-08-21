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На Ямале построят крупный туристический комплекс «Рай-Из»

На Ямале построят крупный туристический комплекс «Рай-Из»

Во время встречи с жителями Муравленко в рамках автопробега по региону губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о планах построить новый туристический комплекс «Рай-Из» в Харпе примерно в 50 км от Салехарда до 2029 года включительно.

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