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Путин отказался от территориальных уступок — Bloomberg

Путин отказался от территориальных уступок — Bloomberg

Москва больше не рассматривает вариант возврата находящихся под контролем ВС РФ районов Сумской и Харьковской областей и намерена сохранить их как «буферную зону», поскольку прежние неформальные договорённости после саммита на Аляске утратили силу.

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