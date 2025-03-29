Onimusha: Way of the Sword будет линейной игрой без связи с прошлыми играми серии Издани...

Onimusha: Way of the Sword будет линейной игрой без связи с прошлыми играми серииИздание Famitsu опубликовало новое интервью с Акихито Кадоваки, продюсером Onimusha: Way of the Sword, и Сатору Нихей, режиссером Onimusha: Way of the Sword.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)