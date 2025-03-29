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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Onimusha: Way of the Sword будет линейной игрой без связи с прошлыми играми серии Издани...

Onimusha: Way of the Sword будет линейной игрой без связи с прошлыми играми серии Издани...

Onimusha: Way of the Sword будет линейной игрой без связи с прошлыми играми серииИздание Famitsu опубликовало новое интервью с Акихито Кадоваки, продюсером Onimusha: Way of the Sword, и Сатору Нихей, режиссером Onimusha: Way of the Sword.

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