Onimusha: Way of the Sword будет линейной игрой без связи с прошлыми играми серии Издани...

Onimusha: Way of the Sword будет линейной игрой без связи с прошлыми играми серииИздание Famitsu опубликовало новое интервью с Акихито Кадоваки, продюсером Onimusha: Way of the Sword, и Сатору Нихей, режиссером Onimusha: Way of the Sword.