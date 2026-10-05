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Мультимиллионер и его жена погибли при крушении вертолета

Мультимиллионер и его жена погибли при крушении вертолета

В Зимбабве потерпел крушение вертолет, на борту которого находились шесть человек. Все они погибли. Среди жертв оказались 43-летний предприниматель Викнелл Чивайо и его жена Люси Мутеке, сообщает "Газета.

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