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Благотворительный фонд Сары Фергюсон объявил о закрытии из-за скандала с Эпштейном

Благотворительный фонд Сары Фергюсон объявил о закрытии из-за скандала с Эпштейном

Благотворительный фонд Сары Фергюсон, бывшей жены брата короля Великобритании Карла III Эндрю, объявил о закрытии на фоне скандала c ее связями с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает газета Daily Express.

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