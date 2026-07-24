Благотворительный фонд Сары Фергюсон объявил о закрытии из-за скандала с Эпштейном

Благотворительный фонд Сары Фергюсон, бывшей жены брата короля Великобритании Карла III Эндрю, объявил о закрытии на фоне скандала c ее связями с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает газета Daily Express.
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