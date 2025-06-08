ВС РФ широким фронтом начали продвижение к границе Днепропетровской области

Российские войска продолжают наступление в направлении границы ДНР с Днепропетровской областью. Об этом РИА Новости сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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