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Энергоэксперт Юшков: контратака в Йемене не повлияет на рынок нефти

Энергоэксперт Юшков: контратака в Йемене не повлияет на рынок нефти

Боевые действия против йеменских хуситов не должны существенно изменить ситуацию на рынке нефти. Об этом «Финансам Mail» заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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