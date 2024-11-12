Мишустин застрахует нацпроекты от коррупции

Российские власти застрахуют национальные проекты от коррупционных рисков. На стратегической сессии о формировании «Единого плана по достижению национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что контролировать работу в этом направлении будет двухуровневая система мониторинга.