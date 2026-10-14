👨‍👩‍👧‍👦 «Большая семья — большое счастье»: многодетная мама из Севастополя рассказала о победе во всероссийском конкурсе «Семья года» Алексей и Александра Сидоровы из Севастополя стали победителями всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Молодая семья».