Россиянам предрекли вдвое больше аномальных зим

К середине XXI века аномально теплых зим в России станет вдвое-втрое больше, чем 30 лет назад. Такое будущее предрек эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин в разговоре с агентством РИА Новости.
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