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Депутат Рады подал иск против Украины в ЕСПЧ

Депутат Рады подал иск против Украины в ЕСПЧ

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО на Украине по обвинению в госизмене, заявил в Telegram-канале, что подал иск против «Украины Зеленского» в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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