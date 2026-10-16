В «Коле» Яна Сверака у Лилиан Малкиной всего несколько минут экранного времени. Снималась она четыре дня — а фильм в 1997-м получил «Оскар» и стал для чехов национальным достоянием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- К Решетова вышла за...
- Новые анализы по ...
- Почти 23 млн долг...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым