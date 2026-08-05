НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Разин о трансферах в КХЛ: «Не удивило, что «Авангард» по пять миллионов подписывает хоккеистов. Пока конкурент на бумаге не так силен, как был в плей-офф, это радует»

Главный тренер « Металлурга » Андрей Разин высказался о трансферах в КХЛ этим летом.  – Как вам то, что происходит в КХЛ этим летом, вот эти трансферы, у нас новый самый дорогой игрок – Александр Барабанов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии