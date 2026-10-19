В США власти обязали гражданские ведомства удалить DeepSeek и запретили его закупку. «Администрация Трампа удаляет китайскую технологию искусственного интеллекта DeepSeek из IT-систем гражданских госучреждений, запрещая госведомствам закупку продуктов, связанных с DeepSeek», — говорится в сообщении FinancialJuice.
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