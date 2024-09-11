Ситуация со стагфляцией в России: страну пугают возвращением в 90-е Евгения КомароваРоссия в последние месяцы столкнулась с обсуждением возможной угрозы стагфляции – явления, которое объединяет в себе экономическую стагнацию и инфляцию.