Афганистан борется за сохранение женского образования

В Афганистане продолжается нестабильность, вызванная противоречивыми реформами. СМИ опубликовали распоряжение, подписанное министром высшего образования, по которому всем вузам предписано закрыть допуск девушек на занятия до дальнейшего уведомления.
В Афганистане продолжается нестабильность, вызванная противоречивыми реформами. СМИ опубликовали распоряжение, подписанное министром высшего образования, по которому всем вузам предписано закрыть допуск девушек на занятия до дальнейшего уведомления.
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