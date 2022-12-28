Регионы России

57 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Судить этих убийц детей и женщин заочно, выносить приговоры.  При задержании сразу приводить приговор в исполнение - ...СК России допроси...
  • Татьяна неструева
    она давно должна  прекратить  свое существование   но там Мау   руководил  предатель  и  агент действия  .Гайдаровский фору...
  • Кирилл Вонмигласов
    Конференция, названная по имени предателя России егорушки  Жирной Свиньи "гайдара" и объединяющая либералов в экономи...Гайдаровский фору...

Афганистан борется за сохранение женского образования

Афганистан борется за сохранение женского образования

В Афганистане продолжается нестабильность, вызванная противоречивыми реформами.  СМИ опубликовали распоряжение, подписанное министром высшего образования, по которому всем вузам предписано закрыть допуск девушек на занятия до дальнейшего уведомления.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх