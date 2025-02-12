В Кремле назвали диалог Путина и Шараа содержательным

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа носил конструктивный, деловой и содержательный характер, лидеры двух стран договорились продолжить контакты, сообщили в пресс-службе Кремля.
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