Россия возобновила авиасообщение с двумя курортами Египта, Доминиканой, Молдавией и Бахрейном

Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией принял решение с 9 августа возобновить авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом – курорты Египта, а также с Доминиканской Республикой, Молдавией и Бахрейном.
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