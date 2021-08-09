Россия возобновила авиасообщение с двумя курортами Египта, Доминиканой, Молдавией и Бахрейном

Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией принял решение с 9 августа возобновить авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом – курорты Египта, а также с Доминиканской Республикой, Молдавией и Бахрейном.