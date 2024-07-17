Законопроект о «наливайках» одобрили депутаты, бизнес-омбудсмен и сами предприниматели

Сегодня, 17 июля, Комитет по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Заксобрания РК под председательством Леонида Лиминчука (фракция «Единой России») поддержал поправки к законопроекту о борьбе с «наливайками».
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