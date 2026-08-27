Jobs 'AI'pocalypse No! Initial Jobless Claims Hover Near Record Lows The number of Americans filing for unemployment benefits for the first time dropped to 203k last week The first time initial jobless claims hit this level was in May 2022.
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