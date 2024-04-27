Не шашлыком единым: event-эксперт Егор Титов рассказал, чем заняться на пикнике

Грядущие майские праздники — время шашлыков, пикников и посиделок на свежем воздухе. Ведущий праздников и event-эксперт Егор Титов рассказал Тульской службе новостей, как можно провести время на свежем воздухе не только вкусно, но и интересно.
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