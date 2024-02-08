Новый рекорд: Persona 3 Reload стала самой быстропродаваемой игрой в истории Atlus Sega, ...

Новый рекорд: Persona 3 Reload стала самой быстропродаваемой игрой в истории AtlusSega, частью которой является Atlus, считает, что на фоне такого успеха у предстоящей Persona 6 есть все шансы разойтись пятимиллионным тиражом уже в первый год.
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