Кубанский парламентарий Арменак Тозлян наладил в Сочи выпуск динамической защиты для танков

Кубанский парламентарий Арменак Тозлян наладил в Сочи выпуск динамической защиты для танковДепутат Заксобрания Кубани Арменак Тозлян на сочинском предприятии поставил на конвейер выпуск динамической защиты для танков.
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