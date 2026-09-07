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Военное обозрение

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ВС РФ расширили серую зону почти на половину Орехова

ВС РФ расширили серую зону почти на половину Орехова

Один из ключевых укреплённых узлов ВСУ на Запорожском направлении под серьёзным давлением.

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