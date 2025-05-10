„Мою маму пытались обмануть мошенники“ — схема, по которой они действовали

Недавно консультировал старого знакомого, чья мама оказалась в неприятной ситуации. «Мою маму пытались обмануть мошенники» — он попросил меня о помощи, чтобы разобраться в том, был ли нанесён какой-то урон, и если был, то как-то его предотвратить.