„Мою маму пытались обмануть мошенники“ — схема, по которой они действовали

Недавно консультировал старого знакомого, чья мама оказалась в неприятной ситуации. «Мою маму пытались обмануть мошенники» — он попросил меня о помощи, чтобы разобраться в том, был ли нанесён какой-то урон, и если был, то как-то его предотвратить.
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