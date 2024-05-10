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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ИИХФ не указала Россию в топ-3 самых титулованных сборных в истории ЧМ

В пятницу в Чехии стартовал ЧМ по хоккею-2024. Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.  Как сообщает «Р-Спорт», в середине первого периода игры группы B между сборными Швеции и США в видеотрансляции появилась инфографика с текстом «Сборная Швеции является 11-кратным чемпионом мира.

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