Примечания
ГЛАВНАЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСЕВАСТОПОЛЬ-КРЫМ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Примечания

136 756 подписчиков

Житель Сакского района задержан за поощрение терактов

Житель Сакского района задержан за поощрение терактов

Правоохранительные органы пресекли противоправную активность в интернет‑пространстве. Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержали мужчину, распространявшего в сети призывы к террористической деятельности.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым