В Салехарде открылся самый большой спорткомплекс Арктики

«Ямал Арена» площадью более 30 тысяч кв. метров станет главным спортивным гигантом Заполярья. Это первый в округе комплекс, собравший всю ключевую инфраструктуру под одной крышей: две ледовые арены, два бассейна, огромный игровой зал, профессиональный скалодром, а также тренажерный и хореографический залы.