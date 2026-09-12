В Салехарде открылся самый большой спорткомплекс Арктики

«Ямал Арена» площадью более 30 тысяч кв. метров станет главным спортивным гигантом Заполярья. Это первый в округе комплекс, собравший всю ключевую инфраструктуру под одной крышей: две ледовые арены, два бассейна, огромный игровой зал, профессиональный скалодром, а также тренажерный и хореографический залы.
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