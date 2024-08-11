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Пронедра

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Amazon удивлен тем, как люди используют Alexa

Amazon удивлен тем, как люди используют Alexa

Amazon удивлен тем, как люди используют Alexa Максим МорозовAmazon изначально задумывал Alexa, голосового помощника, который поставляется с устройствами эко-умного дома, как средство продажи большего количества продуктов.

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