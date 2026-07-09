Врач Фомичев заявил, что безалкогольное пиво нужно пить перед марафоном

Врач и триатлонист Виктор Фомичев рассказал о неожиданной пользе безалкогольного пива.В беседе с РИА Новости он заявил, что после интенсивных тренировок этот напиток может стать отличным помощником в восстановлении.
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