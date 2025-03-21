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Царьград

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Диалог Тирасполь-Киев: Приднестровье и консульский пункт Украины

Диалог Тирасполь-Киев: Приднестровье и консульский пункт Украины

Глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил о переговорах с Киевом по возобновлению работы украинского консульского пункта в Тирасполе.

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