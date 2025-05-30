Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    мартын-это ты, обезьяна черножопая"Вы все неверные"...
  • Александр Пятнистый
    дЕЛО В ТОМ, ЧТО рАВИЛЬ гАЙНУТДИН уже сказал, что Христиане-наши братья по вере, а неверные-те, кто атеисты и вообще н..."Вы все неверные"...
  • Александр Пятнистый
    А ТЫ КОГДА ПИЗДЕТЬ ПЕРЕСТАНЕШЬ, ЧЕРНОЖОПАЯ ПОДСТИЛКА?"Вы все неверные"...

Максакова* окончательно доигралась – семья отвернулась, имущество пытаются отобрать

Максакова* окончательно доигралась – семья отвернулась, имущество пытаются отобрать

  Максакова*, признанная в России иноагентом, окончательно доигралась – её наконец-то всюду «забанили»! В прошлый раз её каким-то чудом и вопреки общественному мнению вернули в Россию после всего того, что она устроила в 2014 года, но оперная певица выводов не сделала.

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