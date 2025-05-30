Максакова* окончательно доигралась – семья отвернулась, имущество пытаются отобрать

Максакова*, признанная в России иноагентом, окончательно доигралась – её наконец-то всюду «забанили»! В прошлый раз её каким-то чудом и вопреки общественному мнению вернули в Россию после всего того, что она устроила в 2014 года, но оперная певица выводов не сделала.